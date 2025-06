EU plant einfacheren Polizeizugriff auf Daten

Immer größere Teile des Lebens seien digitalisiert, so die Kommission in einer Aussendung. Gleichzeitig hätten die Ermittlungsbehörden oft nicht die nötigen Berechtigungen, um im digitalen Raum auf Beweis- und Spurensuche zu gehen. So blieben viele Fälle ungeahndet, zum Beispiel aus den Bereichen organisierte Kriminalität, Online-Betrug, Drogenhandel oder sexueller Missbrauch von Kindern.