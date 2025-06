Austria-Wien-Frauen in CL-Quali gegen Glasgow

SKN steigt in 3. Runde ein

Nur die Sieger der Finalspiele steigen in die 3. Runde auf, die die letzte Hürde auf dem Weg in die neue Ligaphase der „Königsklasse“ ist. Die Meisterinnen des SKN St. Pölten steigen im Meisterweg der Qualifikation ein, dort sind sie direkt in der 3. Runde (Spieltermine 11./18. September) dabei. Verliert St. Pölten die K.o.-Runde, erfolgt der Umstieg in den neuen Women‘s Europa Cup, der erstmals ausgetragen wird. Sturm Graz steigt dort als Dritter der abgelaufenen Meisterschaft in der ersten Quali-Runde ein.