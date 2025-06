Neuer LASK-Coach hat „Schmetterlinge im Bauch“

Beim LASK bricht in Sachen Trainer – wieder einmal – eine neue Zeitrechnung an. Mit Joao Sacramento betrat am Dienstag der neunte Coach seit Sommer 2019 die Bühne, der 36-jährige Portugiese soll die Athletiker nach einer verkorksten Saison wieder „stolz machen“, wie er bei einer Pressekonferenz in Linz sagte. Als „Co“ lernte Sacramento einst von Größen wie Jose Mourinho, vor seinem ersten Engagement als Chefcoach hat er nun „Schmetterlinge im Bauch“.