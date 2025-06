E-Auto-Riese BYD holt Voestalpine als Zulieferer

Für BYD („Build your Dreams“) ist die Partnerschaft ein entscheidender Schritt in der Europa-Strategie. Der Konzern will nicht nur Autos verkaufen, sondern sie auch lokal fertigen – mit regionalen Lieferketten. „Jeder lokale Zulieferer ist ein weiterer wichtiger Schritt“, so Li. Die Voestalpine setzte sich dank ihrer Spitzentechnologie, kurzen Lieferwege und der grünen Stahlproduktion durch. Dieser Auftrag sei der Startschuss „für eine langfristige Zusammenarbeit“, sagt Eibensteiner. Laut dem Voest-Boss gibt es noch viel Potenzial für die weitere Kooperation mit BYD, denn: „Unsere Produkte sind in fast allen Automobil-Baugruppen vertreten - von der Karosserie über den Antrieb bis hin zu sicherheitsrelevanten Teilen.“