Kakadus froren im Winter in dreckigen Volieren

Bei Minusgraden in stark verschmutzen Volieren verletzt und ohne genügend Licht – zumindest einen Monat lang vegetierten 28 Rosakakadus und 13 Ara-Papageien so vor sich hin. Der Halter, ein Landwirt, musste sich wegen Tierquälerei am Dienstag in Graz vor Gericht verantworten.