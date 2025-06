Warum durfte Dornbirner Bahn in Gewitter fahren?

Siebenstündiges Bangen

Es folgte eine technisch äußerst anspruchsvolle Rettungsaktion der festsitzenden Passagiere, die alle 15 Minuten durch das Kriseninterventionsteam kontaktiert wurden. Ein Notarzt und ein Bergretter wurden per Helikopter am Gondeldach abgesetzt, anschließend folgte das Abseilen der einzelnen Fahrgäste. Alles in allem dauerte die Aktion bis 22 Uhr an, die Passagiere mussten also sieben Stunden bangen. Verletzt wurde zum Glück niemand, die Stimmung in der Kabine sei „besonnen bis angespannt“ gewesen.