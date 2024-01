Von Giraffenknochen über tote Vögel bis zu Waffen

Die durchdachte Zusammenarbeit von 83 Zöllnerinnen und Zöllnern, deren effizient schnüffelnden Diensthunde und ausgeklügelte Technik gelten als Formel für die 4000 Aufgriffe im vergangenen Jahr. „Dass die Schmuggelversuche 2023 wieder zunahmen, ist auch auf den starken Passagierzuwachs auf 29,5 Millionen Reisende zurückzuführen“, so Direktor Dr. Günther Ofner, der die Behörden mit speziellen „Airport-Agents“ unterstützt. All diese Strategien führten zu einer kuriosen Palette an entdecktem Verstecktem.