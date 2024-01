Kreml beklagt „Terrorattacke“ auf Gasterminal

Wie berichtet, hatte es in der Nacht auf Sonntag einen Drohnenangriff auf den Hafen Ust-Luga an der Ostsee gegeben. In deren Folge brach in dem Terminal, das zum großen russischen Erdgasproduzenten Novatek gehört, ein Feuer aus. Dieses konnte laut dem Chef der Bezirksverwaltung von Kingisepp, Juri Sapalatski, erst einen Tag später gelöscht werden.