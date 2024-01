Energie-Krisengewinne werden weiter abgeschöpft

Die Bundesregierung will auch in diesem Jahr Krisengewinne von Energiekonzernen abschöpfen. Das gab sie am Samstag per Aussendung bekannt. „Wir werden auch weiterhin nicht zulassen, dass Energiekonzerne auf dem Rücken der Menschen überhöhte Gewinne machen“, sagte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP).