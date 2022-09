EU-Länder einigten sich auf Strom-Notfallplan

Auf einen Preisdeckel auf russisches Gas konnten sich die EU-Minister und Ministerinnen am Freitag hingegen nicht einigen. Der tschechische Energieminister Jozef Sikela, der das Treffen leitete, bat um mehr Zeit, damit die Staaten und die EU-Kommission genau untersuchen könnten, wo der Preisdeckel greifen würde, beispielsweise auch am europäischen Großhandel. „Ich bin sehr froh, dass sich die Minister darauf geeinigt haben, dass wir eine dringende und robuste EU-Lösung brauchen“, sagte Sikela. „Beispiellose Maßnahmen für eine beispiellose Situation“ kündigte Energiekommissarin Kadri Simson für kommende Woche an.