Strompreisbremse: Regierung berät über Senkung

Rund einen Monat nach der Verlängerung der Strompreisbremse bis Ende 2024 wird in den zuständigen Ministerien eine Anpassung der Subvention überlegt. Um wieder für mehr Wettbewerb am Strommarkt zu sorgen, liefen aktuell Gespräche über die Höhe des Referenzbetrags, wird das Energieministerium am Mittwoch zitiert. Wifo-Chef Gabriel Felbermayr hält eine rasche Halbierung der Förderung von 30 auf maximal 15 Cent für ideal.