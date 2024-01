Lokalgast mit Pistole löste Polizeieinsatz aus

Große Aufregung in der Nacht auf Samstag in einem Lokal in der Innsbrucker Innenstadt: Ein Gast, der offenbar eine Waffe bei sich hatte, löste einen großen Polizeieinsatz aus. Der „Pistolero“ selbst konnte schließlich nicht ausgeforscht werden, am Boden entdeckten die Beamten aber einen Gasdruckrevolver.