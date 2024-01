Erfolgsbotschaft | Instrumentalisierte Bauern

Erfolgsbotschaft. Sie wird viel gescholten, die türkis-grüne Bundesregierung. Und das gewiss auch oft zurecht. Umso mehr muss aber auch anerkannt werden, wenn ihr etwas gelingt. Und so eine Erfolgsbotschaft setzte der Innenminister am Freitag ab: Während europaweit die Zahl der Asylanträge im Vorjahr deutlich stieg, ging sie in Österreich zurück - und zwar mehr als deutlich. Gegenüber dem Jahr 2022 wurden um fast die Hälfte weniger Asylansuchen registriert. Der Innenminister betont, dass zahlreiche Maßnahmen Ursache für diese rückläufigen Zahlen seien und verweist auch darauf, dass nicht nur die Antragszahlen gesunken sind, sondern auch die Asyl-Anerkennungsquote klar zurückgeht. Kein Haar in der Suppe? Doch. Der Vergleich mit 2022 ist ein wenig „billig“, weil in diesem Jahr der absolute Rekord an Asylansuchen verzeichnet worden war - höher als im Flutwellen-Jahr 2015. Und doch: Die Richtung scheint zu stimmen.