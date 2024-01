Jahresinflation mit 7,8 Prozent auf hohem Niveau

Gastro- und Nahrungsmittelpreise als Inflationstreiber

„Der Rückgang der Inflation fiel 2023 in den meisten anderen Ländern im Euroraum kräftiger aus“, strich Behördenchef Tobias Thomas am Mittwoch in einer Aussendung hervor. „Mehr als die Hälfte der Inflation des Jahres 2023 ist auf starke Preisanstiege in der Gastronomie, bei Nahrungsmitteln, der Haushaltsenergie und der Wohnungsinstandhaltung zurückzuführen.“