Breite Neuwahl-Front | Zwei Drittel für Mai

Jetzt nimmt der Zug Richtung Mai-Wahlen richtig Fahrt auf. Erste Gerüchte aus ÖVP-Kreisen, die Kanzlerpartei werde die Legislaturperiode doch nicht, wie zuvor vielfach beschworen, bis zum Ende ausdienen, also Ende September, den Nationalrat zu wählen, sondern womöglich schon im Mai, wurden anfangs heftig dementiert. Mittlerweile weiß man, dass sich maßgebliche Kreise in der Volkspartei, darunter eine Mehrheit der Landeschefs, durchaus mit einer Vorverlegung anfreunden können. Die Opposition tritt ohnehin vehement für möglichst rasche Wahlen ein, damit, wie es SPÖ-Chef Andreas Babler durchaus stellvertretend nicht nur für die anderen Oppositionsparteien formuliert, das „Dahinwurschtln der Regierung“ ein Ende findet. Die Worte von FPÖ-Chef Herbert Kickl klingen ganz ähnlich, wenn er sagt, jeder Tag weniger sei ein Gewinn für das Land. Die beiden Oppositionschefs reihen sich damit in eine breite Front für Neuwahlen ein.