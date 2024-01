Insider: VP-Landeshauptleute wollen früher wählen

Nehammer „hat Szenarien“

Die Hoffnung jener, die Druck in Richtung Vorverlegung machen: Die Grundsatzrede von Nehammer am 26. Jänner könnte Aufwind in den Umfragen bringen, der aber nicht bis September haltbar ist. Zu welchem Termin tendierte Nehammer? „Er hat Szenarien auf seiner Speisekarte“, so ein Sitzungsteilnehmer.