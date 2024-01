Wlazny dürfte Wahlantritt der Bierpartei verkünden

Zieht Bierpartei ins Parlament ein?

Die 2015 gegründete Bierpartei stellte sich bereits 2019 der Nationalratswahl, allerdings nur in Wien, und verfehlte damals den Einzug ins Parlament deutlich. Seit 2020 stellt die Bierpartei in Wien elf Bezirksräte, den Einzug in den Landtag verpasste man damals mit 1,8 Prozent der Stimmen jedoch auch.