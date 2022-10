Ergebnis amtlich: 56,69 Prozent für Van der Bellen

Auf Bierpartei-Chef Dominik Wlazny entfielen 337.010 Stimmen (8,31 Prozent), für Rechtsanwalt Tassilo Wallentin votierten 327.214 Wähler (8,07 Prozent). Weitere 225.942 Stimmen (5,57 Prozent) gingen an den ehemaligen FPÖ/BZÖ-Politiker Gerald Grosz, 85.465 Stimmen (2,11 Prozent) an MFG-Chef Michael Brunner und weitere 64.411 (1,59 Prozent) an Schuhfabrikant Heinrich Staudinger.