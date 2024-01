Vom beliebten Bauernladen bis zum Schaugarten

Seit 2021 bewirtschaften Claudia und Michael Tonder ihren Biohof am Aichwaldsee in Unteraichwald mit langjähriger Erfahrung und mit viel Liebe. Neben dem gängigen Feldgemüse wird auch auf Kräuter gesetzt. „Derzeit arbeiten wir an einem Kräuter-Schaugarten, der dann für alle begehbar sein wird,“ betont Michael. Auch Schulklassen sollen in den Genuss der Kräuterkunde kommen. Zusätzlich werden Tomaten und Paprika angebaut und verschiedenste Beeren. „In Zukunft möchten wir auch ,Selberpflücken’ anbieten können.“