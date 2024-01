Die ÖVP und Neuwahl: Manchmal muss man riskieren

Die Mehrheit der Landeshauptleute präferiert einen raschen Urnengang. Warum? Die Situation 2024 erinnert frappant an das Jahr 2016. Vor acht Jahren sagte NÖ-Landeshauptmann Erwin Pröll als ÖVP-Hofburg-Kandidat ab. In höchster Not musste ein Ersatz gefunden werden.