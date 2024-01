Samsung enthüllt seine neue Galaxy-S24-Familie

KI-Android mit Update-Gelübde

Neuerungen gibt es bei der Software: Zum einen verspricht Samsung beim Galaxy S24, genau wie Google bei seinen Pixel-Geräten sieben Jahre lang Betriebssystem-Updates zu liefern und so Software-Zukunftssicherheit herzustellen. Zum anderen spickt Samsung seine Android-Interpretation - auch das kennt man von Google - neuerdings mit einer Reihe von KI-Features, von denen einige direkt am Gerät berechnet werden. Die Parallelen sind kein Zufall: Samsung und der Suchmaschinenriese haben bei vielen Funktionen zusammengearbeitet und Googles Gemini-KI in die Software integriert.