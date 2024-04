Hartberg gegen Austria Klagenfurt – 14.30 Uhr LIVE

Ein 4:3-Sieg nach 0:2-Rückstand gegen Salzburg, dazu ein Hattrick von Andy Irving – die Woche lief für Klagenfurt fast perfekt. „Das war wirklich eine tolle Leistung und ein wichtiger Sieg, auf den wir stolz sein dürfen“, sagte Pacult nach der Partie. Auch der Dreifachtorschütze schlug in eine ähnliche Kerbe, war mit dem Kopf aber auch schon bei den nächsten Partien: „Es fühlt sich fantastisch an, aber wir wissen, dass unser Job nicht erledigt ist. Vor uns liegen noch vier Spiele, in denen wir uns beweisen und alles geben müssen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir uns unseren Traum am Ende erfüllen werden.“