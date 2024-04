Italiens Meloni kündigt Kandidatur bei EU-Wahl an

Die italienische Premierministerin Giorgia Meloni will als Spitzenkandidatin ihrer Regierungspartei „Fratelli d‘Italia“ (FdI – Brüder Italiens) an den EU-Parlamentswahlen im Juni teilnehmen. „Ich habe beschlossen, FdI in allen fünf italienischen Wahlbezirken anzuführen“, kündigte Meloni bei einer Parteiveranstaltung in der Adria-Stadt Pescara mit dem Titel „Italien ändert Europa“ am Sonntag an.