Intel bei KI-Boom hinten, setzt voll auf „Gaudi 3“

Der bisherige Mangel an konkurrenzfähigen Spezialprozessoren für Künstliche Intelligenz (KI) bremst das Wachstum von Intel. Außerdem kommt das Geschäft mit der Auftragsfertigung von Computerchips, in das der Konzern große Hoffnungen setzt, nicht in Fahrt. Daher legte Intel am Donnerstag einen Ausblick unter Markterwartungen vor, woraufhin die Aktie um fast neun Prozent abrutschte.