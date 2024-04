Elfjährige wegen zwei Euro geschlagen und bedroht

Der Urfahraner Jahrmarkt in Linz steht seit je her für ausgelassenes Vergnügen für Jung und Alt. Allerdings gibt es auch hier immer wieder Vorfälle: Am Samstag, am Tag der Eröffnung wurden drei Elfjährige von sieben Jugendlichen wegen eines winzigen Geldbetrags bedroht, geschlagen und verfolgt.