Oschersleben: Österreicher-Trio nicht in Top Ten

Auer Elfter

Das Österreicher-Trio landete geschlossen nicht in den Top Ten, der am Samstag sechstplatzierte Lucas Auer schaffte es aber, ein früh im Rennen an der Front stark beschädigtes Auto in die Punkteränge zu bringen. Er landete auf Platz elf unmittelbar vor seinen Landsleuten Clemens Schmid und Preining.