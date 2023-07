Wo Samsungs Falt-Handys gereift sind, und wo nicht

Die Preise bleiben jenseits der 1000-Euro-Marke, Fortschritte in Richtung Massenmarkt macht man also eher nicht. Und auch manch Problem, das die Produktkategorie von Anfang an begleitet, ist weiter vorhanden. Wie zuletzt Motorola zeigt Samsung aber mit der fünften Galaxy-Z-Generation, dass Smartphones mit flexiblem Display reifen. Vor allem das Flip 5 ist Samsungs bislang beste Version eines an die Klapp-Handys der Jahrtausendwende erinnernden Kompaktgeräts. Und das liegt an einem einzigen Detail.