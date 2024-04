Lega-Kandidat fordert „Klassen für Behinderte“

Aussagen erinnern an „dunkelste Zeiten der Geschichte“

Seine Worte lösten hitzige Diskussionen aus. Der stellvertretende Vorsitzende der italienischen Bischofskonferenz (CEI), Francesco Savino, warnte vor der Gefahr, dass es wieder zu „Ghetto-Klassen“ für Behinderte wie in der Vergangenheit in Italien kommen könne. „Vannaccis Aussagen erinnern uns an die dunkelsten Zeiten unserer Geschichte. Getrennte Klassen reproduzieren Ghettos“, erklärte der Bischof. Das „unausweichliche“ Ziel der italienischen Schule sei im Gegenteil die „vollständige Integration“ von Schülern mit Behinderung.