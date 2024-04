LASK gegen SK Rapid Wien – ab 14.30 Uhr LIVE

Die jüngsten beiden Niederlagen gegen Sturm will Klauß mit seinem Team hinter sich gelassen haben. „Es ist gut, dass der Fokus jetzt schnell auf das nächste Spiel gerichtet ist.“ In Linz wartet ein Gegner, gegen den Rapid in zuletzt fünf Aufeinandertreffen in der Bundesliga nie gewinnen konnte. Gleich viermal endeten die Duelle mit einem Remis. Wenig erquickend ist für Grünweiß auch der Blick auf die Bilanz der letzten acht Spiele. Seit dem umjubelten Derby-Heimerfolg gegen die Austria Ende Februar konnte nur ein Sieg (3:0 in Hartberg) angeschrieben werden.