Wieder fit? Alaba steht im Real-Kader gegen Bayern

Alaba reist nur als Unterstützung mit der Mannschaft in seine alte Heimat. Elf Jahre lang spielte der Wiener für die Profis der Bayern und absolvierte über 400 Pflichtspiele für den deutschen Rekordmeister. Ein Einsatz gegen den Ex-Klub ist nach seinem im Dezember erlittenen Kreuzbandriss aber noch nicht möglich. Spanischen Medienberichten zufolge will Trainer Carlo Ancelotti alle Profis in München dabei haben.