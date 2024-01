Letztes Aufgebot | Aufgebot bestellen

Aufgebot bestellen. Von Aufgebot die Rede ist zunehmend auch in Zusammenhang mit den Nationalratswahlen. Dabei geht es derzeit weniger um ein „letztes Aufgebot“, sondern mehr um die „Bestellung des Aufgebots“: Dieser Schritt ist hierzulande ja als amtliche Einleitung der Eheschließung bekannt. Schon bald, heutzutage sagt man gerne „zeitnah“, könnte das Aufgebot für Neuwahlen bestellt werden. Bekanntermaßen dauert es in Österreich von der Ausrufung von Neuwahlen bis zu deren Durchführung rund drei Monate. Wollte man also wirklich im Mai wählen, wäre eine Entscheidung in den nächsten Wochen die Voraussetzung. Die ÖVP-Mächtigen diskutieren gerade intensiv über so ein Szenario. In einer Sitzung des Kanzlers und Bundesparteiobmanns mit den ÖVP-Landeshauptleuten habe sich, wie durchsickerte, eine knappe Mehrheit für frühere Wahlen ausgesprochen. Wobei die sich abzeichnenden Kandidaten für die Wahlen - ob nun im Mai, im Juni oder doch September - von manchen auch schon als „letztes Aufgebot“ abqualifiziert werden. Aber lassen wir uns überraschen - sowohl was den Wahltermin, wie die Kandidaten betrifft.