Albtraum Iran mit Atomwaffe

Wo auch immer es in Nahost kracht, trägt die Gewalt eine Handschrift: jene des Iran. Ob Terrorraketen oder Piratenüberfälle, das raffinierte Mullah-Regime in Teheran zündelt, zieht die Fäden im Hintergrund und schickt andere ins Feuer: in Gaza und Syrien, im Libanon, Irak und Jemen. Der Iran ist der größte und gefährlichste Terror-Sponsor der Welt.