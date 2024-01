IS-Terror verschärft Krise in der Nahost-Region

Beobachterinnen und Beobachter fürchten jetzt eine Eskalation des Konflikts auf die gesamte Region im Nahen Osten. Wie berichtet, wurde am Dienstag ein ranghoher Hamas-Führer inmitten einer Hisbollah-Hochburg in der libanesischen Hauptstadt Beirut mutmaßlich durch eine israelische Drohne getötet. Er sei in einer Wohnung getötet worden, die die Hamas seit langem als Büro nutzt, teilten Hisbollah-Kreise am Donnerstag mit. Dienstagfrüh sollen israelische Überwachungsdrohnen in der Gegend des Büros gesichtet worden sein. Die Hamas hat mehrere Standorte im Libanon.