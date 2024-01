USA betonen: „Suchen keinen Konflikt mit dem Iran“

Am Freitagabend bezeichneten die Rebellen nach den Luftangriffen der USA und Großbritanniens Attacken auf Ziele beider Nationen als „legitim“. „Die Amerikaner und Briten sollen nicht glauben, dass sie der Bestrafung durch unsere heldenhaften Streitkräfte entgehen werden“, so der Oberste Politische Rat der Houthis in einer Erklärung. „Die Freude der Angreifer wird nicht lange dauern und wir werden die Oberhand gewinnen, so Gott will“, hieß es weiter.