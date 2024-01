Licht und Schatten für die Biathleten in Ridnaun

Müllauer stark, Andexer mit Strafrunden

Der Saalfeldener musste nur liegend einmal nachlegen und bewältigte seine vermeintliche Achillesferse, das Stehendschießen, makellos. Auch in der Loipe gehörte der 20-Jährige zu den Schnellsten und führte das ÖSV-Quartett auf Rang vier mit Tuchfühlung zur Spitze sowie nur vier Sekunden Rückstand auf die drittplatzierten Ukrainer zur dritten Übergabe. Schlussläufer Fredrik Mühlbacher musste vier Nachlader in Anspruch nehmen und verlor dadurch das mögliche Stockerl aus den Augen. Am Ende fehlten den fünftplatzierten Österreichern 32,8 Sekunden auf Rang drei.