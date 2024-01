Junge Spione auf der Jagd nach ihrem Traumjob

Wer von uns hat schon in der Schule gewusst, wo seine berufliche Reise hingehen wird? Oft kennen weder Jugendliche noch ihre Eltern die vielen Möglichkeiten, die sich ihnen bieten - ob Lehre, Matura oder Studium. Da schafft die Berufsspionage am 24. und 25. Jänner Abhilfe: In 152 Kärntner Betrieben können Jugendliche von 10 bis 18 Jahren rund 92 Berufe, davon 74 Lehrberufe, hautnah kennenlernen.