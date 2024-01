Warum es im Bett ein Tempolimit braucht

Sie kennen das: Ihr Stammbuch fällt Ihnen zufällig in die Hände, und Sie lesen sich fest. Mir erging es so. Gleich auf der zweiten Seite stand mit Tusche in kunstvoller Schrift der Spruch: „Ohne Fleiß kein Preis.“ Er ist nicht nur in meinem Stammbuch, sondern vermutlich auch in Ihrem Hirn festgeschrieben.