Wahrer Rekordmeister: Bei Rapid brennt der Hut

Beim SK Rapid Wien brennt wieder einmal der Hut. Und das nicht nur sportlich. Nach den erneuten Fanausschreitungen im Derby letzten Sonntag riss selbst ÖFB-Präsident Josef Pröll der Geduldsfaden. In der Loge wäre er Rapid-Präsident Alexander Wrabetz beinahe an den Kragen gegangen: „Was du aufführst mit deinen Fans“ ... Eine Szene, die mehr über die aktuelle Verfassung des Klubs verrät als jede Stellungnahme.