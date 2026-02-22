Endlich ein Liga-Sieg! „Der Knopf ist aufgegangen“

Am Ende feierten die Fivers in der Hollgasse gegen Vöslau (Nikolic sah in Minute 47 für Griff in die Wurfhand Rot) einen 28:26-Sieg, den ersten in der HLA seit 4. Oktober. „Es war nicht das schönste Match, aber eines unserer erfolgreichsten in letzter Zeit“, zwinkerte Eckl. „Eine tolle Teamleistung! Jetzt ist uns samt Aufstieg in das Cup-Viertelfinale endlich der Knopf aufgegangen.“ So holten die Fivers um ihre Topscorer Rudnicki und Dvorak (je 7 Tore) wichtige Punkte im Kampf um die Top 8, also die Viertelfinalplätze.