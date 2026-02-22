Endlich ein Liga-Sieg! „Der Knopf ist aufgegangen“

Die Fivers schlugen im HLA-Ostderby Bad Vöslau daheim mit 28:26. Coach Eckl freute der erste Ligasieg seit Oktober. „Wir haben viel Potenzial, haben es endlich gut umgesetzt.“ Auch Westwien feierte – neben dem 26:24 gegen Leoben vor allem das Legenden-Treffen zum Start der 80-Jahre-Feiern.
Plötzlich ließ Trainer Peter Eckl die Kühlbox „fliegen“, weil Keeper und MVP Novikov mal patzte. Dann bekam Maksic eine ins Gesicht, was die Heimfans erzürnte – das Finish des Handball-Ostderbys hatte es in sich.
Am Ende feierten die Fivers in der Hollgasse gegen Vöslau (Nikolic sah in Minute 47 für Griff in die Wurfhand Rot) einen 28:26-Sieg, den ersten in der HLA seit 4. Oktober. „Es war nicht das schönste Match, aber eines unserer erfolgreichsten in letzter Zeit“, zwinkerte Eckl. „Eine tolle Teamleistung! Jetzt ist uns samt Aufstieg in das Cup-Viertelfinale endlich der Knopf aufgegangen.“ So holten die Fivers um ihre Topscorer Rudnicki und Dvorak (je 7 Tore) wichtige Punkte im Kampf um die Top 8, also die Viertelfinalplätze.
Für Westwien gab es im Zweitliga-Heimduell gegen Leoben einen 26:24-Sieg. Und das zum Start der 80-Jahre-Feier mit zig Legenden und Ex-Teamspielern in der Stadthalle B. „Unglaublich cool, all die alten Freunde zu treffen – da ist man fast ehrfürchtig“, fand Conny Wilczynski in prominenter Runde. „Schön, dass die grüne Familie nach wie vor so lebt. Wir werden auf den Sieg und den Verein anstoßen.“
Im Derbyhit der Frauen-Liga schlug Atzgersdorf die MGA Fivers daheim mit 31:21, stürmte damit an die Tabellenspitze.
HLA-MEISTERLIGA: 1. Ferlach (19), 2. Linz (18), 3. Bärnbach/K. (17), ...7. Vöslau (13), ...10. Fivers (11/alle 14).
