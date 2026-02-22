Arnautovic trifft bei Derbysieg für Roter Stern

Peter Pacult zu WAC-Krise: „Fühle mich verarscht!“
Ex-Trainer verärgert
ÖFB-Teamstürmer Marko Arnautovic hat am Sonntag beim 3:0-Derbysieg von Roter Stern Belgrad gegen den Erzrivalen Partizan ein Tor beigesteuert.
Der 36-jährige Wiener traf von knapp außerhalb des Strafraums zum 2:0 (56.), danach lief er sofort in die feiernde Fankurve. Für Arnautovic war es das sechste Saisontor, das vierte in der Liga.
Die weiteren Treffer erzielten Vasilije Kostov (45.+5) und Aleksandar Katai (77.). Serienmeister Roter Stern führt vier Punkte vor Partizan.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.