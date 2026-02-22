Vorteilswelt
Sechstes Saisontor

Arnautovic trifft bei Derbysieg für Roter Stern

Fußball International
22.02.2026 21:45
Marko Arnautovic
Marko Arnautovic(Bild: GEPA)
ÖFB-Teamstürmer Marko Arnautovic hat am Sonntag beim 3:0-Derbysieg von Roter Stern Belgrad gegen den Erzrivalen Partizan ein Tor beigesteuert. 

Der 36-jährige Wiener traf von knapp außerhalb des Strafraums zum 2:0 (56.), danach lief er sofort in die feiernde Fankurve. Für Arnautovic war es das sechste Saisontor, das vierte in der Liga.

Lesen Sie auch:
Europa League
Joker Arnautovic gewinnt mit Roter Stern in Lille
19.02.2026

Die weiteren Treffer erzielten Vasilije Kostov (45.+5) und Aleksandar Katai (77.). Serienmeister Roter Stern führt vier Punkte vor Partizan.

Fußball International
22.02.2026 21:45
