Bob-Pilot nach Crash in Salzburger Klinik geflogen
„Bin bestens betreut!“
Gute Nachrichten von Österreichs bei Olympia verunfallter Bob-Pilot Jakob Mandlbauer! Der 27-jährige Steirer wurde ins Unfallkrankenhaus Salzburg überstellt und hofft bald nach Hause zu dürfen.
Mandlbauer wurde am Sonntagnachmittag mit der Flugambulanz von Treviso nach Salzburg überstellt und dort uns Unfallkrankenhaus gebracht.
„Ich war und bin bestens betreut“
Zuvor waren umfassende Drucktests an Armen und Beine sowie Schmerztherapie durchgeführt worden. Der Steirer, der nach seinem Sturz eine Halskrause trägt, konnte auch bereits wieder selbständig aufstehen. „Ich war und bin bestens betreut.“
Am Montag wird Mandlbauer in Salzburg von einem Wirbelsäulenspezialisten untersucht. „Dann geht es hoffentlich bald nach Hause!“
