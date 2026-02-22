Vorteilswelt
„Bin bestens betreut!“

Bob-Pilot nach Crash in Salzburger Klinik geflogen

Olympia
22.02.2026 20:20
Jakob Mandlbauer
Jakob Mandlbauer(Bild: AP/Aijaz Rahi)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Gute Nachrichten von Österreichs bei Olympia verunfallter Bob-Pilot Jakob Mandlbauer! Der 27-jährige Steirer wurde ins Unfallkrankenhaus Salzburg überstellt und hofft bald nach Hause zu dürfen.

Mandlbauer wurde am Sonntagnachmittag mit der Flugambulanz von Treviso nach Salzburg überstellt und dort uns Unfallkrankenhaus gebracht.

(Bild: AP/Aijaz Rahi)

„Ich war und bin bestens betreut“
Zuvor waren umfassende Drucktests an Armen und Beine sowie Schmerztherapie durchgeführt worden. Der Steirer, der nach seinem Sturz eine Halskrause trägt, konnte auch bereits wieder selbständig aufstehen. „Ich war und bin bestens betreut.“

Lesen Sie auch:
Pilot Jakob Mandlbauer wurde mittlerweile ins Krankenhaus gebracht. 
Heftiger Bob-Sturz:
Mandlbauer ins Spital von Treviso überstellt
21.02.2026

Am Montag wird Mandlbauer in Salzburg von einem Wirbelsäulenspezialisten untersucht. „Dann geht es hoffentlich bald nach Hause!“

Olympia
22.02.2026 20:20
