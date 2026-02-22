Lawinenabgänge in Norditalien und in der Schweiz

Eine Lawine löste sich in dem Ski- und Wandergebiet Meran 2000 in Südtirol. Sie erfasste einen Mann, der nur noch tot geborgen werden konnte. Im norditalienischen Aostatal an der Grenze zur Schweiz bargen Einsatzkräfte der Bergwacht in der Nähe des Val d‘Ayas einen verschütteten Skitourengeher. In diesem Fall hatten Angehörige Alarm geschlagen, weil der Mann von der Tour nicht zurückgekehrt war.