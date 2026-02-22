Zahlreiche Abgänge! Lawinengefahr bleibt immens

„Die heutigen Lawinenabgänge im Pongau haben gezeigt, dass die Situation derzeit wirklich sehr heikel ist. Trotzdem sind immer noch viele Variantenfahrer abseits der Pisten, aber auch Skitourengeher im freien Gelände unterwegs“, so Gerhard Kremser. „Oberflächlich ausgelöste Lawinen reißen derzeit bis in tiefe Schichten durch. Am Graukogel wurde bei einem Lawinenabgang sogar ein Weg bis zu zwei Meter tief verschüttet.“ Auch im Lungau, wo derzeit relativ wenig Schnee liegt, sind die Abgänge von einem großen Ausmaß gewesen, schilderte der Ortsstellenleiter von Zederhaus, Peter Gruber: „Wir haben sogar Selbstauslöser beobachtet und bei sogenannten Geländefallen kann es sogar vermeintlich sichere Anstiege treffen.“