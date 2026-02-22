Wie gut oder schlecht die Wiener Luft wirklich ist

Konstant „sehr gutes Niveau“ attestiert sich das Rathaus, wenn es um die Luftgüte in der Stadt geht. Tatsächlich war die Schadstoffbelastung vor 15 Jahren noch rund doppelt so hoch wie heute – und das in einer wachsenden Stadt, wie man im Ressort von Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) unterstreicht.