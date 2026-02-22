Die Piano-Brüder: Unzertrennlich am Klavier

Die Brüder Lucas und Arthur Jussen haben mit ihrem Klavierspiel die Herzen des Publikums, der Presse – und auch jenes von Königin Beatrix erobert. Sie sind die musikalischen Botschafter der Niederlande und gastieren nun im Wiener Musikverein mit Bartóks Konzert für zwei Klaviere.
Ausgerechnet die Fußball-Weltmeisterschaft 1998 in Frankreich war der Anpfiff zur musikalischen Weltkarriere des Geschwisterpaars Jussen. Lucas (5), der ältere Bruder Arthurs (2) war bei den Spielen besonders fasziniert von der niederländischen Nationalhymne. So sehr, dass er sie am Klavier einfach nachspielte. Die musikalischen Eltern, die Mutter Flötistin, der Vater Schlagwerker, erkannten das Talent und schickten ihn, kurz darauf auch Arthur, zum Klavierunterricht in ihrer Heimatstadt Hilversum. Im Alter von 10 und 13 Jahren traten sie mit Mozarts Konzert für zwei Klaviere im Amsterdamer Concertgebouw auf.
