Peter Pacult zu WAC-Krise: „Fühle mich verarscht!“
Ex-Trainer verärgert
Sieben Liga-Spiele, ein Sieg, fünf Niederlagen, in fünf Auswärtspartien kein einziger Punkt – unter WAC-Trainer Ismail Atalan läuft es gar nicht. Ex-Coach Peter Pacult sah die 0:2-Niederlage bei Rapid live vor Ort – er ärgert sich immer noch über seinen Rauswurf, analysiert die Krise der „Wölfe“ und sagt, was den Lavanttalern fehlt. Und: Das sagen die Spieler.
Vom grün-weißen Legenedenklub aus, Seite an Seite mit Kult-Keeper „Funki“ Feurer hatte sich Samstag auch Wolfsbergs Kurzzeit-Trainer Peter Pacult den nächsten Tiefschlag für den WAC , das 0:2 bei Rapid, gegeben. . .
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.