Peter Pacult zu WAC-Krise: „Fühle mich verarscht!“

Sieben Liga-Spiele, ein Sieg, fünf Niederlagen, in fünf Auswärtspartien kein einziger Punkt – unter WAC-Trainer Ismail Atalan läuft es gar nicht. Ex-Coach Peter Pacult sah die 0:2-Niederlage bei Rapid live vor Ort – er ärgert sich immer noch über seinen Rauswurf, analysiert die Krise der „Wölfe“ und sagt, was den Lavanttalern fehlt. Und: Das sagen die Spieler.