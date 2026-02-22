Masturbationsvideo: Evan Dando in Psychiatrie

Schockierende Nachrichten aus der Rockwelt: Evan Dando (58), Frontmann der Band The Lemonheads, soll einem Fan ein Masturbationsvideo von sich geschickt haben. „Man sieht seinen Penis und sein Gesicht. Er ist es definitiv“, sagte die Frau, die unter dem Namen „Dawn“ auftritt. Der Musiker wurde jetzt in ein psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert.
Sie habe Dando im Oktober zur Veröffentlichung des neuen Albums „Love Chant“ gratulieren wollen, sagte der Fan. Plötzlich habe sie das explizite Video in ihren Direktnachrichten gefunden. Es sehe so aus, als sitze der Rock-Musiker auf der Aufnahme in einem Keller, sagte sie weiter. „Er masturbiert vollständig (...). Er filmt es aus einem seltsamen Winkel.“ Die beiden hätten sich zuvor „harmlos“ auf Twitter unterhalten.
Dandos Ehefrau Antonia Teixeira sagte, dass es sich um ein Versehen gehandelt habe. „Er erinnert sich nicht daran, was er getan hat. Er befand sich in einer psychischen Krise“, zitiert sie das Magazin „Billboard“. Sie habe dem 58-Jährigen ein Ultimatum gestellt: Er müsse sich behandeln lassen, andernfalls lässt sie sich scheiden. Teixeira sei „sehr beschämt“ gewesen, als sie vom Versenden des Masturbationsvideos erfahren habe.
Unmittelbar nach der Rückkehr nach Brasilien – wo Dando gemeinsam mit seiner Frau und ihren gemeinsamen drei Kindern lebt – sei alles den Bach heruntergegangen. Er habe wieder Pilze und THC genommen, nachdem er zuvor mehrfach betont hatte, clean zu sein. „Sie können sich nicht vorstellen, wie wütend ich war, als ich sah, dass er Nachrichten an Mädchen verschickte“, sagte sie.
„Psychische Probleme seit der Kindheit“
„Evan Dando kämpft seit seiner Kindheit mit psychischen Problemen“, sagte der Sprecher des US-Künstlers. Er sei nun in ein örtliches Krankenhaus aufgenommen worden, wo er umfassende Hilfe erhalte. In seiner Autobiografie „Rumors of My Demise“ hatte Dando offen über seine Drogenvergangenheit mit Kokain und Heroin geschrieben.
Die Tourauftritte seiner Band Lemonheads im Vereinigten Königreich wurden inzwischen abgesagt. Teixeira zeigte sich zuversichtlich, dass ihrem Ehemann ein Entzug helfen werde. „Wenn er sich wirklich, wirklich dafür engagiert, kann er es schaffen.“ Zuletzt habe der Musiker vor allem mit Alkohol und verschreibungspflichtigen Medikamenten Probleme gehabt.
