Nach Sturz auf Piste: Sohn rettet Vater das Leben!

Dramatischer Snowboardunfall auf einer Piste im Tiroler Zillertal! Ein 53-jähriger Niederländer stürzte auf der Talabfahrt schwer und erlitt einen Kreislaufstillstand. Dank schneller Reanimation durch seinen Sohn und Zeugen konnte sein Leben gerettet werden.
Gegen 16.30 Uhr war der 53-Jährige am Sonntagnachmittag gemeinsam mit seinem 15 Jahre alten Sohn mit Snowboards auf der Talabfahrt im Skigebiet Isskogel in Gerlos unterwegs, als er auf einem Ziehweg plötzlich ins Straucheln geriet.
Plötzlich trat Kreislaufstillstand ein
Der Mann verkantete, verlor das Gleichgewicht und stürzte mit voller Wucht auf den Hinterkopf. „Laut Angaben seines Sohnes war er zunächst ein, zwei Minuten benommen, aber ansprechbar. Plötzlich erlitt er jedoch einen Kreislaufstillstand“, heißt es seitens der Polizei.
Sohn schlug sofort Alarm
Der junge Holländer reagierte sofort und alarmierte den Notruf. Zusammen mit weiteren Skifahrern leitete er Reanimationsmaßnahmen ein. Kurze Zeit später übernahmen die Pistenrettung sowie das Notarzt-Hubschrauberteam „Heli 4“ die Versorgung des Verletzten.
Verletzter wurde in Klinik geflogen
Dank der schnellen Erste-Hilfe-Maßnahmen konnte der 53-Jährige noch vor Ort erfolgreich reanimiert werden. Anschließend wurde er mit erheblichen Verletzungen in die Innsbrucker Klinik geflogen.
