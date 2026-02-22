Nächster Großeinsatz nach Lawine in der Steiermark

Intensive Suche endete mit Entwarnung

Die Lawine war im freien Gelände abgegangen und hatte laut Bergrettungs-Sprecher Enrico Radaelli in etwa das gleiche Ausmaß wie jene vom Vortag im Lachtal. Nach einer intensiven Suche mit allen technischen Möglichkeiten konnte gegen 16.30 Uhr zum Glück Entwarnung gegeben werden: Es wurden keine verschütteten Personen gefunden, die Rettungsaktion konnte beendet werden.