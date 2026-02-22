Nächster Großeinsatz nach Lawine in der Steiermark

Die Lawinengefahr bleibt in der Steiermark groß: Nachdem am Samstag ein 21-Jähriger im Lachtal von einem Schneebrett begraben worden war und starb, ging am Sonntag in Donnersbachwald eine ähnlich große Lawine ab. Ein Großaufgebot an Rettungskräften fand aber keine Verschütteten.
Der Neuschnee vom Freitag und eindringliche Warnungen ließen es schon befürchten: Die Semesterferien endeten für die steirische Bergrettung mit gleich zwei Großeinsätzen nach Lawinenabgängen.
Am Samstag kam, wie berichtet, ein 21-jähriger Skifahrer in den Wölzer Tauern im freien Gelände ums Leben. Ein Suchhund fand den Slowaken in rund 140 Zentimetern Tiefe.
Sportler wurde auf Lawine aufmerksam
Am Sonntagnachmittag schlug dann ein Wintersportler auf der Riesneralm bei Donnersbachwald Alarm, nachdem er im Bereich „Riesnerkrispen“ auf rund 1800 Metern Seehöhe eine bereits abgegangene Lawine entdeckt hatte.
Da unklar war, ob dabei auch Menschen verschüttet worden waren, löste die Landeswarnzentrale Großalarm für mehrere Bergrettungs-Ortsstellen in der Region aus. Zudem wurden der Polizeihubschrauber Libelle Steiermark, zwei Öamtc-Notarzthubschrauber, die Alpinpolizei und zehn Einsatzteams der Lawinen- und Suchhundestaffel der Bergrettung Steiermark hinzugezogen.
Intensive Suche endete mit Entwarnung
Die Lawine war im freien Gelände abgegangen und hatte laut Bergrettungs-Sprecher Enrico Radaelli in etwa das gleiche Ausmaß wie jene vom Vortag im Lachtal. Nach einer intensiven Suche mit allen technischen Möglichkeiten konnte gegen 16.30 Uhr zum Glück Entwarnung gegeben werden: Es wurden keine verschütteten Personen gefunden, die Rettungsaktion konnte beendet werden.
In höheren Lagen, oberhalb der Waldgrenze, gilt in der Steiermark derzeit Gefahrenstufe drei („erhebliche Gefahr“). Aber auch in tieferen Lagen kann es laut aktuellem Lawinenbericht vor allem sonnseitig zu spontanen Nassschneerutschen oder Gleitschneelawinen kommen. Auch wenn derzeit kein weiterer Neuschnee in Sicht ist, bleibt die Lawinengefahr in den nächsten Tagen groß.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.