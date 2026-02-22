Beim GAK ist die Zeit der Ausreden jetzt vorbei!

Rätselraten und Ärger beim GAK nach dem 0:1 in Hartberg. Vor allem die fehlenden Ideen in der Offensive sorgte für Stirnrunzeln. Sportchef Tino Wawra schlägt nun rauere Töne an und nimmt jetzt alle in die Pflicht. Dazu äußerte sich der 46-Jährige gegenüber der „Krone“ auch zur Trainer-Diskussion um Ferdinand Feldhofer.